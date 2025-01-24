湘南ボーイズは昨年１２月２１日、神奈川・藤沢商工会館で、ＯＢで日本ハムのドラフト２位・藤田琉生投手（１８）＝東海大相模＝の入団激励会を開催。約３７０人が門出を祝った。チームから６人目のＮＰＢ入り。田代栄次監督（４７）は藤田が３年夏の選手権大会で全国制覇した県央宇都宮との決勝戦のエピソードを披露。１点を追う７回２死の土壇場から藤田が二塁強襲安打で出塁。一、三塁からトリックプレーで一塁走者・藤田が