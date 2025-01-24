【USJ：東野圭吾原作『マスカレード』シリーズ「狙われた仮面舞踏会」】 1月24日～6月30日 8,500円（大人・子ども共通、日によって料金は異なる） USJは、1月24日から6月30日まで、ミステリ作家東野圭吾氏の代表作「マスカレード」シリーズをベースに、出演者が自ら推理してストーリーを進める、ビッフェ付き