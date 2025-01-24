©眞丘ちえ喫茶店やレストランが、朝の時間帯にドリンクやトーストなどのメニューを割安価格で提供する「モーニングサービス」。名古屋の喫茶店が始めた文化とされていますが、最近では大手外食チェーンも数多く提供しています。この記事の漫画は本サイトでご覧いただけますそんなチェーン店のモーニングをこよなく愛し、平日の朝、会社始業前から果敢に食べ歩くのが朝日奈朝人（33歳）。彼が見つけた至福のモーニング、通称「