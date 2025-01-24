低学年から始める家庭学習は中学受験の準備において重要なカギとなる。幼児から高校生まで教える人気学習塾「VAMOS」の富永雄輔代表の連載第9回は、基礎学力を固めるための「計算力」「読書力」「論理的思考力」の伸ばし方、さらに体験型学習の活用法など具体的な方策を取り上げる。（進学塾VAMOS代表富永雄輔、構成／ライター奥田由意）中学受験を考えている家庭では、いつから準備を始めればよいのか迷われているかもしれ