新NISAで買うべきモノは、その人の投資の経験や目的で違います。新NISAが2年目に入ったこの機に、投資内容が自分に合っているのか、見直しを。たとえばオルカンで積立を始めた人は、本当にオルカンでいいのか、あらためて考えてみましょう。これから投資を始める初心者は、具体的な投資信託や銘柄を選ぶ前に、買うべきモノの“タイプ”を把握するのが出発点。『一番売れてる月刊マネー誌ザイが作った 買うべき株＆投信77 2025年度