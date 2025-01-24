伊藤 豊（いとう・ゆたか）／金融庁監督局長。1989年東京大学法学部卒業後、大蔵省（現財務省）入省。大蔵省銀行局、財務省秘書課長、金融庁総合政策局審議官などを経て、2022年6月から現職（撮影：梅谷秀司）相次ぐ法令違反の発覚や内需の縮小によって転換点に立たされている損保・生保業界。『週刊東洋経済』1月25日号の第1特集は「保険 異常事態」だ。悪しき慣習から脱却し本当に変革できるのか。業界大手トップへのインタビュ