札幌・西警察署は2025年1月23日、器物損壊の疑いで札幌市西区に住む男（55）を現行犯逮捕しました。男は23日午後8時ごろ、札幌市西区内のマンションで、女性（66）の部屋の前に設置されたインターホンを引きはがして壊した疑いが持たれています。警察によりますと男と女性は同じマンションに住んでいて、男は自らの手でインターホンを破壊したということです。事件当時、男は酒に酔っていて、女性は在室していましたが