日本ハムのドラフト1位・柴田獅子投手（18＝福岡大大濠）が23日、千葉・鎌ケ谷で行われた高卒入団選手とJRA競馬学校騎手課程41期生との交流会に参加した。最速149キロで高校通算19本塁打の“馬力”を誇るルーキーは訓練用木馬の試乗に挑戦。他の新人選手の姿を見てコツを学び、初体験とは思えない騎乗姿を披露した。G1騎手でJRA通算1515勝を誇る和田竜二の長男・陽希ら同学年の騎手7人が参加した交流会。柴田は、少し騎乗の指