シンガー・ソングライター米津玄師（33）が23日までにインスタグラムを更新。自身が主題歌を手がけたアニメ「メダリスト」の主人公、結束いのりのイラストを披露した。米津は「『メダリスト』主題歌『BOW AND ARROW』」と楽曲リリース日を発表し「1月27日リリースです。いのりちゃん描きました。よろしく！！」とイラストを披露した。「メダリスト」は主人公、結束いのりがフィギュアスケートで世界を目指す物語。米津は氷上で踊る