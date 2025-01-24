´Ú¹ñ¿Í¥Ü¥¯¥µ¡¼¤ÎºÇ¹â³Û¤Ï1990Ç¯¡¢¥Ú¥¯¡¦¥¤¥ó¥Á¥ç¥ë¤Î35Ëü¥É¥ë¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¤ÎÀ¤³¦¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Ð¥ó¥¿¥àµé¡Ê55.3¥­¥í°Ê²¼¡Ë4ÃÄÂÎÅý°ì²¦¼Ô¡¦°æ¾å¾°Ìï¡ÊÂç¶¶¡Ë¤Ï24Æü¡¢Åìµþ¡¦Í­ÌÀ¥¢¥ê¡¼¥Ê¤ÇWBO11°Ì¥­¥à¡¦¥¤¥§¥¸¥å¥ó¡Ê´Ú¹ñ¡Ë¤È4ÃÄÂÎËÉ±ÒÀï¤ò¹Ô¤¦¡£´Ú¹ñ¥á¥Ç¥£¥¢¤¬ÃíÌÜ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢¥­¥à¡¦¥¤¥§¥¸¥å¥ó¤¬¼õ¤±¼è¤ë¥Õ¥¡¥¤¥È¥Þ¥Í¡¼¡£´Ú¹ñ¿ÍºÇ¹âµ­Ï¿¤ò¡¢35Ç¯¤Ö¤ê¤Ë¹¹¿·¤¹¤ë²ÄÇ½À­¤¬¤¢¤ë¤Î¤À¤È¤¤¤¦¡£Î¾¼Ô¤Ï23Æü¡¢²£ÉÍ»ÔÆâ¤ÇÁ°Æü·×ÎÌ¤ËÎ×¤ß¡¢¤È¤â5