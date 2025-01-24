仕事や勉強の途中で、スマートフォンやPCでSNSやお気に入りのサイトを見てしまい、気がついたらやるべきことそっちのけでサイト巡回をしてしまっていた……という経験がある人は多いはず。Google Chrome向けの拡張機能「TabBoo」は、思わず何度もチェックしてしまうサイトをブラウザで開いた時に邪魔してくれるアドオンです。TabBoohttps://tabboo.xyz/TabBoo - Chrome ウェブストアhttps://chromewebstore.google.com/detail/tabb
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