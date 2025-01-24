女優でモデル、アーティストの池田エライザが２３日に自身のＳＮＳを更新し、ドアップショットを披露した。インスタグラムで「音を聞く時はダンボのように耳を広げるそんなシステム帰ったらノートに纏（まと）めたい事が沢山（たくさん）あるけど纏めちゃいたくない気持ちも、ある。さて次はどこに行こう」とつづり、フライトキャップを被ったスタイルでのドアップの自撮りショットを公開。訪れた美術館の写真も併せて投稿