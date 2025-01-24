HiHi Jetsの作間龍斗と元乃木坂46の山下美月がW主演を務める映画『山田くんとLv999の恋をする』（3月28日公開）の予告映像が解禁された。また、主題歌はロックバンド・マカロニえんぴつの「NOW LOADING」に決定した。【場面写真】山下美月の手を引きモテ男っぷりを発揮する作間龍斗ましろ氏によるシリーズ累計550万部を突破した同名漫画が実写映画化。彼氏に振られたばかりの大学生・茜（山下）と超塩対応だけど“最強ギャップ