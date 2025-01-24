第９７回センバツ高校野球大会（３月１８日開幕・甲子園）に出場する３２校を決める選考委員会が２４日に大阪市内で開催される。一般選考では３０校を選出。戦力以外の特色を加味する２１世紀枠は、全国９地区の候補から２校が東西に関係なく選ばれる。玄界灘に浮かぶ離島にある２１世紀枠候補の壱岐（長崎）は２３日、悲願の「壱岐から甲子園」を前に、同校のグラウンドで練習。聖地への思いを胸に吉報を待つ。壱岐ナインは最