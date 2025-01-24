ロッテからポスティングシステムでドジャースに移籍し、マイナー契約を結んだ佐々木朗希投手（２３）が２２日（日本時間２３日）、本拠地のドジャースタジアムで入団会見を行った。会見前に契約合意が発表され、背番号「１１」のユニホームにも袖を通した。また、決断の理由をＭＬＢ担当の竹内夏紀記者が見た―。朗希が落ち着き払った口調で語る姿を見て、納得できた気がした。「（これからの）２年、こうした状態で迎えられる