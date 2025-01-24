NY株式23日（NY時間15:09）（日本時間05:09） ダウ平均44492.67（+335.94+0.76%） ナスダック19975.41（-33.93-0.17%） CME日経平均先物39890（大証終比：00.00%） 欧州株式23日終値 英FT100 8565.20（+20.07+0.23%） 独DAX 21411.53（+157.26+0.74%） 仏CAC40 7892.61（+55.21+0.70%） 米国債利回り 2年債 4.287（-0.011） 10年債 4.640（+0.029） 30年債 4.869（+0.