NY金先物2 月限（COMEX）（終値） 1オンス＝2765.00（-5.90-0.21%） 金２月限は反落。時間外取引では、ドル高を受けて売り優勢となった。欧州時間に入ると、利食い売りなどが出たが、押し目買いも入り、方向性を模索した。日中取引では、米新規失業保険申請件数で労働市場の堅調が示されたが、売り一巡後は押し目を買われた。 MINKABU PRESS