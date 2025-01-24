チョコプラと井森も驚がく 「こんな映像はじめて見た!」 いったい誰が?なぜ?この値段で買うのか? 「買い主」の計り知れない情熱に迫る密着バラエティ! ©ABCテレビ 左から井森美幸、チョコレートプラネット（ 長田庄平、松尾駿 ) 2025 年2 月9 日（日）放送の「買い主が見てみたい」（ABCテレビ・テレビ朝日系ひる1 時55 分放送）。メ～テレ（名古屋テレビ放送）では昨年11 月に放送した「買い主が見てみた