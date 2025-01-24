[1.23 ELリーグフェーズ第7節 AZ 1-0 ローマ]UEFAヨーロッパリーグ(EL)は23日、リーグフェーズ第7節を各地で行い、DF毎熊晟矢所属のAZ(オランダ)がローマ(イタリア)を1-0で破った。右サイドバックで先発した毎熊は後半35分、ふわりと配球したロングフィードで速攻の起点となり、決勝ゴールをお膳立て。リーグフェーズ突破に一歩前進した。試合は互いにボールを握り合い、動きの少ない展開でスタート。毎熊は鋭い出足のインター