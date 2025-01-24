楽天の島内が仙台市内の球団事務所で契約交渉に臨み、減額制限を超える7500万円減の年俸4500万円で更改した。5月下旬に出場選手登録を外れて以降は2軍暮らしが続いた昨季は40試合の出場で打率・214、0本塁打、12打点。大幅減俸に「戦力外だと思っていたので」と納得の表情で、色紙に「ラスト！！」と書き込んだ34歳は「（今年が）最後だと思ってやるので、最後はいい形で終わりたい」とプロ14年目に向けて決意を語った。