フジテレビ堤礼実アナウンサー（31）がキャスターを務める「Live Newsα」（月〜木曜11時40分など）の23日の放送で、芸能界引退を発表した中居正広（52）の女性トラブルなどをめぐり、同局の港浩一社長らが同日開いた社員説明会の様子を明かした。番組では、港社長が説明会で、17日に行った会見で出席者を限定するなどした対応について「会見が終わって失敗したと思いました」と語ったことや、経営責任について「重く受け止めて