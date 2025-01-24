ロッテからポスティングシステムでドジャースに移籍し、マイナー契約を結んだ佐々木朗希投手（２３）が２２日（日本時間２３日）、本拠地のドジャースタジアムで入団会見を行った。会見前に契約合意が発表され、背番号「１１」のユニホームにも袖を通した。約３か月ぶりの取材対応では、２３歳での挑戦、ド軍入りの理由など、会見だけで約２３分、全て日本語で語り尽くした。決意を新たにした。本拠地に約２００人集まった報道