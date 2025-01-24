阪神・藤川球児監督（４４）が２３日、甲子園のクラブハウスを訪問。ポスティングシステムを利用して米大リーグ、フィリーズとマイナー契約を結んだ青柳へ「（メジャーへ）はい上がってほしい」と球児流のエールを送った。２人だけの空間で、青柳の覚悟に耳を傾けた。「これからの人生をどう立ち向かいたいかという話を聞いて、いいチャレンジじゃないかと思うと話した」。スプリングキャンプの必需品など日常会話の話題でも「