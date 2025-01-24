阪神・藤川球児監督（４４）が２３日、甲子園のクラブハウスを訪問。ポスティングシステムを利用して米大リーグ、フィリーズとマイナー契約を結んだ青柳へ「（メジャーへ）はい上がってほしい」と球児流のエールを送った。藤川監督の一問一答は以下の通り。◇◇−青柳と話して表情は前向きに見えたか。「もちろん。僕も前向きだから。僕は自分の子どもだとしても同じこと伝えるけど、やめとけとは言わないかな。何を