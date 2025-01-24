フジテレビは２３日午後５時３０分から、芸能界を引退した中居正広の女性トラブルに関する一連の問題について、同局内で「社員説明会」を開催した。本来なら非公開である社員向けの説明会内容を、同局系ニュース番組「ＬｉｖｅＮｅｗｓイット！」（午後３時４５分）が?異例の生中継?。社員からはフジサンケイグループ代表で、フジテレビ取締役相談役の日枝久氏を含めた上層部の総退陣要求まで飛び出し、会場から拍手が起きた