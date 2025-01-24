フジテレビを傘下に持つフジ・メディア・ホールディングス（フジHD）は23日、都内で臨時取締役会を開き、第三者委員会の設置を決定した。同局社員との利害関係を有しない弁護士3人で構成されており、調査報告書は3月末をめどに提出するという。また、17日の会見内容が批判を浴びたフジテレビは27日に、今度はオープンな形で、港浩一社長（72）らが出席する記者会見を行うことを発表した。◇◇◇フジテレビが“や