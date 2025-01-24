◆プロボクシング▽ＷＢＡ、ＷＢＣ、ＩＢＦ、ＷＢＯ世界スーパーバンタム級（５５・３キロ以下）統一戦１２回戦統一王者・井上尚弥―ＷＢＯ世界同級１１位・金芸俊（２４日、東京・有明アリーナ）世界スーパーバンタム級４団体統一王者・井上尚弥が２３日、横浜市内で防衛戦（２４日・有明アリーナ）の前日計量に臨み、挑戦者のＷＢＯ同級１１位・金芸俊（キム・イェジュン）とともにリミットより１００グラム軽い５５・２キ