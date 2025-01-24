オリックス大好きタレントで、自称「勝手にオリックス応援団長」のメイ・イズモト（５２）が、２０２５年もスポーツ報知の金曜プレミアムに応援コラム「オリに一生懸メイ」を寄せます。年明け５日には、山崎颯一郎投手（２６）とスポーツ報知主催のトークイベントを開催したメイ。ファンの“常熱”を実感し、２月の宮崎キャンプから熱烈応援することを明かした。スポーツ報知の読者のみなさま、オリックスファンのみなさま、少