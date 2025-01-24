ÑÛ¤ÈÎä¤¨¤¿¶âÌÚ±Ø¤ËÅþÃå¤·¤¿¥¹¥È¡¼¥ÖÎó¼Ö¡£±ØÌ¾É¸¤ÎÊ¸»ú¤Ï¤Ä¤¬¤ë»Ô¤Î½ñ²ÈÁêÇÏÆÝµ¤»á¡Ê¸Î¿Í¡Ë¤Ë¤è¤ë¤â¤Î¤Ç¸Þ½êÀî¸¶¤ÎÎ©Õ¤ÉðÂ¿¤Î´Û¤Ê¤É¤Ç¤âÌÜ¤Ë¿¨¤ì¤ë¡£¼¢Ì£¿¼¤¤Ê¸»ú¤¬ÄÅ·Ú¤ÎÃÏ¤Î²¹¤â¤ê¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤ë¡Ê¼Ì¿¿¡§µ×ÊÝÅÄ ÆØ¡ËÅ´Æ»¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ë¼Ò¤Î¶¨ÎÏ¤òÆÀ¤Æ¡¢¡ØÅ´Æ»¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ë¡Ù2025Ç¯3·î¹æ¡ÖÅß¤ËËÜÎÎÉ÷Àã¤ÎÄÅ·ÚÅ´Æ»¡×¤òºÆ¹½À®¤·¤¿µ­»ö¤ò·ÇºÜ¤·¤Þ¤¹¡£Åìµþ¤òÄ«6»þÂæ¤Ë½Ð¤Æ¤âÃë¤ÎÎó¼Ö¤Ë¾è¤ì¤ëÄÅ·Ú¸Þ½êÀî¸¶¡½ÄÅ·ÚÃæÎ¤´Ö20.7km¡£ÄÅ·ÚÈ¾Åç¤ÎÆâ