◇卓球全日本選手権シングルス第3日（2025年1月23日東京体育館）卓球の全日本選手権シングルスはシード選手の初戦となる男女の4回戦が行われ、男子最年少で13歳の大野颯真（そうま、木下アカデミー）は、2―4でパリ五輪代表の篠塚大登（愛知工大）に敗れた。第3ゲームを11―9、第5ゲームを14―12で制するなど、格上に大健闘した中学1年生は「（手応えより）悔しさの方が大きい」と悔しがった。鹿児島県出身で2歳から卓球を