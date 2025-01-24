NY株式23日（NY時間14:12）（日本時間04:12） ダウ平均44475.60（+318.87+0.72%） ナスダック19941.25（-68.09-0.34%） CME日経平均先物39910（大証終比：+20+0.05%） 欧州株式23日終値 英FT100 8565.20（+20.07+0.23%） 独DAX 21411.53（+157.26+0.74%） 仏CAC40 7892.61（+55.21+0.70%） 米国債利回り 2年債 4.287（-0.011） 10年債 4.646（+0.035） 30年債 4.878（