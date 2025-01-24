[1.23 ELリーグフェーズ第7節](オールド トラフォード)※29:00開始<出場メンバー>[マンチェスター・ユナイテッド]先発GK 1 アルタイ・バユンドゥルDF 4 マタイス・デ・リフトDF 6 リサンドロ・マルティネスDF 15 レニー・ヨロMF 8 ブルーノ・フェルナンデスMF 14 クリスティアン・エリクセンMF 16 アマド・ディアロMF 17 アレハンドロ・ガルナチョMF 20 ディオゴ・ダロトMF 43 T. CollyerFW 11 ジョシュア・ザークツィー控え