J1新潟に加入が内定しているDFジェイソン・カトー・ゲリア（31）が23日、新潟市のデンカビッグスワンで会見を開いた。屈強なフィジカルと、高い戦術理解度が特長のオーストラリア代表DFはJ1でのプレーを熱望し、オファーに即決。24日に合流し、J1デビューへと準備を進める。なお、チームは宮崎県西都市から都城市に移動して第2次キャンプをスタートさせる。会見では終始落ち着いた口調で一つ一つ丁寧に質問に答えたゲリアは、3