男性３人組バンド「Ｏｍｏｉｎｏｔａｋｅ」が、一発撮りの歌唱パフォーマンスで人気のＹｏｕＴｕｂｅチャンネル「ＴＨＥＦＩＲＳＴＴＡＫＥ」に約１年ぶりに登場することが２３日、分かった。２４日午後１０時から公開される。今回は昨年放送された日本テレビ系連続ドラマ「潜入兄妹特殊詐欺特命捜査官」の主題歌として書き下ろされた「ラストノート」を披露する。収録を終え、ボーカル＆キーボードの藤井怜央は「独特