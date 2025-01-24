【Clair Obscur: Expedition 33】 4月24日 発売予定 Sandfall Interactiveは、プレイステーション 5/Xbox Series X|S/PC用リアルタイムアクションターン制RPG「Clair Obscur: Expedition 33」を4月24日に発売する。 本作は、19世紀ころの華やかなフランス（ベル・エポック）の雰囲気をテーマにしたRPG。誰もが自分が死ぬ年齢を知る世界で、残り1年しか