◇中居正広芸能界引退を発表中居が引退を発表したことで、2016年末に解散した国民的アイドルSMAPの再結成の可能性が消えることとなった。元SMAPメンバーの稲垣吾郎（51）、草磲剛（50）、香取慎吾（47）、96年に脱退したオートレーサーの森且行（50）はこの日、コメントを発表。木村拓哉（52）は映画の製作発表に出席と、中居とは対照的な一日となった。中居の引退発表から約3時間後。稲垣、草磲、香取は連名