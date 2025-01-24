３人組バンド「Ｏｍｏｉｎｏｔａｋｅ」が、アーティストの一発撮りを切り取るＹｏｕＴｕｂｅチャンネル「ＴＨＥＦＩＲＳＴＴＡＫＥ」に出演することが２３日、発表された。昨年大みそかのＮＨＫ紅白歌合戦に出場した３人が今回披露するのは、昨年の日本テレビ系ドラマ「潜入兄妹特殊詐欺特命捜査官」の主題歌「ラストノート」。心の二面性の中での葛藤を描いた楽曲だ。ボーカルの藤井怜央は「独特の緊張感があって、す