ピアノトリオバンドOmoinotakeが、約1年ぶりにYouTubeチャンネル「THE FIRST TAKE」に登場し、「ラストノート」を披露することが23日、分かった。ボーカル＆キーボード藤井怜央（32）は「『THE FIRST TAKE』は独特の緊張感があって、すごくワクワクとドキドキを与えてくれる最高の場だなと改めて感じさせていただきました」とコメント。「この特別な空間で自分自身と向き合い、言葉をかみしめながら歌うことができました」と振り返