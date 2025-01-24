NY株式23日（NY時間13:11）（日本時間03:11） ダウ平均44506.39（+349.66+0.79%） ナスダック19959.34（-50.00-0.25%） CME日経平均先物39845（大証終比：-45-0.11%） 欧州株式23日終値 英FT100 8565.20（+20.07+0.23%） 独DAX 21411.53（+157.26+0.74%） 仏CAC40 7892.61（+55.21+0.70%） 米国債利回り 2年債 4.283（-0.015） 10年債 4.642（+0.031） 30年債 4.873（