◇欧州CL1次リーグ第7戦（2025年1月22日）欧州CL1次リーグ第7戦が22日に行われ、フェイエノールトの上田綺世がBミュンヘン戦の後半38分から出場。終了間際にダメ押し弾を決め、3―0の勝利に貢献した。セルティックはヤングボーイズに1―0で勝利。フェイエノールトなどと9〜24位によるプレーオフ進出を決めた。スコットランド1部セルティックの日本代表FW古橋亨梧（30）が、フランス1部レンヌに移籍することで両クラブが合意