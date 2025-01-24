Timothy Gardner［ワシントン２３日ロイター］ - 米上院委員会は２３日、トランプ大統領が新政権の内務長官と新設の国家エネルギー委員会のトップに指名したノースダコタ州のバーガム知事の人事を賛成１８・反対２で承認した。上院本会議で承認される流れとなれば、化石燃料生産量の最大化や、気候変動政策の一部撤廃に動くとみられる。上院委はまた、エネルギー長官に指名された採掘会社リバティー・エナジーの最高経営責