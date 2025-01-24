ロッテからポスティングシステムを利用し、ドジャースとマイナー契約で合意した佐々木朗希投手（２３）が２２日（日本時間２３日）、本拠地ドジャースタジアムで入団会見を行った。背番号は「１１」。開幕メジャーに意欲を燃やすとともに大谷翔平、山本由伸両投手が所属する昨季王者を選んだ経緯や、早期メジャー移籍希望の理由を明かした。一問一答は以下の通り。◇◇−ドジャースを選んだ理由は。「どの球団もそれ