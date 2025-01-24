日本時間２時００分に米週間石油在庫統計（01/11 - 01/17）が発表される。予想および前回値は以下の通り。 週間石油在庫統計（01/11 - 01/17）02:00 予想140.0万バレル前回-196.2万バレル（原油在庫・前週比) 予想800.0万バレル前回585.2万バレル（ガソリン在庫・前週比) 予想-120.0万バレル前回307.7万バレル（留出油在庫・前週比)