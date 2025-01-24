NY株式23日（NY時間11:44）（日本時間01:44） ダウ平均44390.10（+233.37+0.53%） ナスダック19979.98（-29.36-0.15%） CME日経平均先物39845（大証終比：-45-0.11%） USD/JPY155.94EUR/USD1.0418GBP/USD1.2351 米国債利回り 2年債 4.278（-0.019） 10年債 4.635（+0.025） 30年債 4.864（+0.039） 期待インフレ率 2.443（+0.024） ※期待インフレ率は10年債で算出