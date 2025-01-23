¥À¥¹¥­¥ó¡ÊÂçºåÉÜ¿áÅÄ»Ô¡Ë¤¬±¿±Ä¤¹¤ë¥ß¥¹¥¿¡¼¥É¡¼¥Ê¥Ä¤¬¡¢¥Ù¥ë¥®¡¼²¦¼¼¸æÍÑÃ£¤Î¥·¥ç¥³¥é¥Æ¥£¥¨¡ÖPIERRE MARCOLINI¡Ê¥Ô¥¨¡¼¥ë ¥Þ¥ë¥³¥ê¡¼¥Ë¡Ë¡×¤È¶¦Æ±³«È¯¤·¤¿¡Ömisdo meets PIERRE MARCOLINI¡×Âè2ÃÆ¤È¤Ê¤ëÁ´2¼ï¤ò¡¢1·î29Æü¤«¤é´ü´Ö¸ÂÄê¤ÇÈ¯Çä¤·¤Þ¤¹¡£¥Õ¥é¥ó¥¹È¯¾Í¤Î¥Ñ¥ó¡Ö¥Ö¥ê¥ª¥Ã¥·¥å¡×¤ò¥¤¥á¡¼¥¸Âè2ÃÆ¤Ç¤Ï¡¢¥Õ¥é¥ó¥¹È¯¾Í¤Î¥Ñ¥ó¤Ç¤¢¤ë¡Ö¥Ö¥ê¥ª¥Ã¥·¥å¡×¤ò¥¤¥á¡¼¥¸¤·¤¿¡¢¤·¤Ã¤È¤ê¤È¤·¤¿¸ý¤É¤±¤Î¥³¥³¥¢¥É¡¼¥Ê¥ÄÀ¸ÃÏ¤ÈÈóÂÐ¾Î¤Ê¥Ï