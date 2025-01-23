¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯CBO¤Î¾ëÅç·ò»Ê»á¡Ê48¡Ë¤¬21ÆüÊüÁ÷¤Î¥Æ¥ì¥ÓÀ¾ÆüËÜ¡ÖÏÂÅÄµ£¡ß¾ëÅç·ò»Ê18¡¦44Ì¤Íè¤Ø¤Î¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¡×¤Ë½Ð±é¡£24Ç¯¸Â¤ê¤Ç¥æ¥Ë¥Û¡¼¥à¤òÃ¦¤¤¤ÀÏÂÅÄµ£»á¡Ê43¡Ë¤Ø°úÂàÈ¯É½Á°¤ËÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤¿¸ÀÍÕ¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÌÀ¤«¤·¤¿¡£2¿Í¤Ï¥À¥¤¥¨¡¼¡¢¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢04Ç¯¥¢¥Æ¥Í¸ÞÎØ¤Ç¤â¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¤òÁÈ¤ó¤ÀÌ¾¥³¥ó¥Ó¤Î»Ë¾å½é¤Î¥Æ¥ì¥ÓÂÐÃÌ¤¬¼Â¸½¤·¤¿¡£ÂÐÃÌËÁÆ¬¤Ë¾ëÅç»á¤Ï¡Öµ£¤Ï»×¤¤Æþ¤ì¤¬¤¢¤ëÁª¼ê¡×¤È¸ý¤Ë¤·¤¿¾å¤Çºòµ¨½ªÈ×¤Î¤¢¤ë¥¨¥Ô¥½