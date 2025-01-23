¡Ö¤¤¤Ä¤â¸å¤í¤ÇÂ«¤Í¤ë¤Î¤¬¤Û¤È¤ó¤É¤Ç¤¹¤¬¡Ä¡×¡ÖÆ»ÆÜËÙ¿Í¾ð¡×¡ÖÄÁÅçÊª¸ì¡×¤Î¥Ò¥Ã¥È¶Ê¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ë¿Íµ¤±é²Î²Î¼ê¡¢Å·Æ¸¤è¤·¤ß(70)¤¬¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¥¤¥á¡¼¥¸¤¬¥¬¥é¥ê¤ÈÊÑ¤ï¤Ã¤¿¼Ì¿¿¤ò¸ø³«¤·È¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£Å·Æ¸¤Ï¡Ö¥Ø¥¢¡¼¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ï¤¤¤Ä¤â¸å¤í¤ÇÂ«¤Í¤ë¤Î¤¬¤Û¤È¤ó¤É¤Ç¤¹¤¬Ê·°Ïµ¤ÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤¹¤Í¡×¤È¤·¤Æ¡¢ÄÁ¤·¤¯È±¤ò²¼¤í¤·¤¿¥Ü¥Ö¥Ø¥¢»Ñ¤ò¾Ò²ð¤·¤¿¡£ÄÁ¤·¤¤¥Ø¥¢¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ë¾Î»¿¤ÎÀ¼¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥³¥á¥ó¥ÈÍó¤Ç¤Ï¡Ö²Ä°¦¤¤¤Ç