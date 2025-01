クレジットカード大手のMasterCardで、2020年から2025年にかけての5年間、DNSサーバー名の設定にミスがあり、誰でもトラフィックを傍受したり迂回させたりできる状態になっていたことがわかりました。MasterCard DNS Error Went Unnoticed for Years - Krebs on Securityhttps://krebsonsecurity.com/2025/01/mastercard-dns-error-went-unnoticed-for-years/セキュリティ専門家のブライアン・クレブス氏によると、MasterCardは、