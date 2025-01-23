ÂçÃ«¤¬¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¥¢¥ó¥Ð¥µ¥À¡¼¤òÌ³¤á¤ë¡Ö¤ª¡Á¤¤¤ªÃã¡×¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡¦ÂçÃ«æÆÊ¿Åê¼ê¤¬¡Ö¤ª¡Á¤¤¤ªÃã¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¥¢¥ó¥Ð¥µ¥À¡¼¡×¤òÌ³¤á¤ë°ËÆ£±à¤Ï23Æü¡¢¶ÃØ³¤Î·ÐºÑ¸ú²Ì¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£¥«¥Ö¥¹¤ÈÂÐÀï¤¹¤ë³«Ëë¥·¥ê¡¼¥º¤Î´ÑÀï¥Á¥±¥Ã¥È¤¬Åö¤¿¤ë¥­¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤ò¼õ¤±¡¢¤¹¤Ç¤Ë¡Ö¤ª¡Á¤¤¤ªÃã¡×¤ÎÇä¤ê¾å¤²¤¬ºòÇ¯¤Î3¡Á5ÇÜ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£°ËÆ£±à¤Ï3·î18¡¢19Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤ë¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤È¥«¥Ö¥¹¤Ë¤è¤ë³«Ëë¥«¡¼¥É¤ä¡¢µð¿Í¤äºå¿À¤ÈÂÐÀï¤¹¤ë¥×¥ì¥·¡¼¥º¥ó¥²