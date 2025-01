Aile The Shotaが、新曲「アノナミダ(Prod. ☆Taku Takahashi)」を1月29日に配信リリースする。 (関連:Aile The Shotaが誠実に突き詰めた“良い音楽で楽しく踊ること”ワンマンツアー『odorimasenka』を振り返る) 本楽曲はDJ/プロデューサーの☆Taku Takahashiが手掛け、初のコラボレーションが実現。☆Taku Takahashiによるドラムンベースを主体としたビートに、Aile The